23:31

Uno de los personajes más fascinantes del mundo clásico es el emperador Adriano, nacido en Hispania (en su primer discurso ante el Senado los senadores se rieron por su acento hispano). Adriano estuvo al frente del 117 al 138 d.C., en una época que el historiador Edward Gibbon calificó como "una de las más felices de la humanidad". La Historia Augusta, que recoge las biografías de emperadores romanos desde el 117 hasta el 284, comienza con la de Adriano y a ella le dedicamos este Loco por los clásicos. Marguerite Yourcenar vio con claridad la fuerza literaria y la dimensión histórica del personaje y le dedicó una de las grandes novelas del siglo XX, Las Memorias de Adriano, en la que inmortaliza para la literatura universal su historia de amor con Antínoo.

Como no hay nada más moderno y actual que los autores clásicos, les ponemos música. La música que cantaba Adriano: "La vie en rose" por Daniela Andrade; "Tears in heaven" de Eric Clapton; "I won't last a day without you" de Carpenters y "Raindrops keep falling on my head" por B.J.Thomas.