Llibres, píxels i valors

56:22

Avui us volem acostar una actriu versàtil, icona de moda, dona alliberada, excèntrica. En motiu del centenari de la seva mort, el Petit Palais de París li ret homenatge amb una exposició que estarà oberta fins el 27 d'agost i la nostra prescriptora cultural, la Maria Dolors Sàrries l'ha vist. Es tracta de Sarah Bernhard, la influencer francesa del s.XIX, la trajectòria de la famosa actriu i artista. És un conjunt de 400 obres, una immersió total a la vida de l'estrella en la llum dels projectors i en el seu taller. A banda d'excel·lir en el món del teatre, també va ser escultura, pintora i escriptora.

Freud tenia un retrat seu al consultori. Oscar Wilde li va dedicar la seva obra Salomé. Però Sarah Bernhardt no estava destinada a ser la gran artista en la que es va convertir. De mare cortesana i pare desconegut, no ho va tenir fàcil. L'escriptor nord-americà Mark Twain assegurava "hi ha cinc classes d'actrius, les dolentes, les regulars, les bones, les grans i Sarah Bernhardt". Això diu molt del que va aconsguir. Les seves interpretacions estaven allunyades dels excesos i sobreactuacions i es basava en la naturalitat i una veu que omplia els escenaris en els que actuava. Anglaterra, EUA, Amèrica del Sud, Austràlia, Egipte. El públic queia rendit als seus peus. I va tenir admiradors i amics com Gustave Doré, Alphonse Mucha, Victor Hugo o Oscar Wilde.

Amb la Maria Dolors Sàrries analitzem la gènesi de Tupperware, com es va crear, la importància de la feina de Brownie Wise en el seu impuls. Una tasca que va anar molt més enllà de demostracions directes del producte als consumidors en domicilis particulors. La majoria eren dones que cobraven una comissió, guanyaven diners propis, augmentaven la seva autonomia i es podien relacionar en un entorn segur que facilitaa les confidències. Però també hi ha una part fosca.

La prescripció cultural del programa també passa per recomanar una sèrie de sèries per a l'estiu amb valors. Parlem d'El Baile de las Luciérnagas una sèrie que és una exaltació a l'amistat fantàstica, una tragicomèdia preciosa que ens fa plorar basada en una novel·la. També parlem de les dues temporades de Innocent una sèrie amb una trama molt ben pensada per demostrar la innocència d'una persona condemnada i que al cap dels anys es demostra que es podria tractar d'un error judicial.

Altres propostes són Jack Ryan basada en les novel·les de Tom Clancy on el protagonista com a director adjunt en funcions de la CIA rep l'encàrrec de destapar la corrupció interna. Descobrirà una sèrie d'operacions encobertes sospitoses que deixen en evidència la vulnerabilitat del país. Inseparables on Rachel Weiz fa de dues germanes bessones ginecòlogues que porten al límit les seves investigacions sobre l'embaràs i el part. Inquietant i addictiva a parts iguals. Una adaptació del clàssic de David Cronenberg. La Sàrries també ens proposa Endeavour una sèrie basada en les novel·les de l'escriptor Colin Dexter que s'ha acabat per sempre i ens hem quedat orfes.

Gaudiu!!!!