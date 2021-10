27:16

Una novel·la on reuneix la seva experiència en la lluita obrera i a través de la ficció ens fa frapar amb les reflexions sobre el món.

Entrevistem a Santiago López Petit, filòsof i químic autor de Tant a prop de la vida.



Ens situem a l'escola de la Vida on un alumne que vol deixar enrere el seu passat, decideix anar a formar-se per ser un líder del futur.

Ha d'aprendre a ser lliure, desplegar la creativitat, aprendre a reinventar-se. No obstant això, I aviat descobreix que a l’Escola de la Vida succeeixen fets estranys, inexplicables, com si la Vida, que la dirigeix, amagués les seves veritables intencions. Un enemic intern, enfront del qual falla tot intent de diàleg o de repressió, amenaça aquest món.