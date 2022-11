57:16

Avui ens centrem amb un adéu, els editors de Meteora, Maria Dolors Sàrries i Jordi Fernando pleguen després de 22 anys al peu del canó i ho faran amb una festa el dia 1 de desembre a la Llibreria Ona de Gràcia. Un adéu perquè es jubilen però els llibres seguiran el seu camí. Tenen 220 títols publicats i 140 autors. ho han fet amb feina dura, com a pal de paller d'una tasca ingent, trepitjant territori i creien molt en el que publicaven, en els títols i els autors. Una feina que només s'entén si es fruit de la passió.

Resumir tota la trajectòria no és fàcil perquè com deia un escrit fet per companys del sector han fet tots els papers de l'auca: de correcció de textos a promoció en xarxes, millorar un original, viatjar per fires de tot Catalunya i quadrant la comptabilitat, seduint autors consagrats i donant oportunitats a nous escriptors.

L'Editorial Meteora va néixer a Barcelona un 30 de novembre de l'any 2000 i la conformen 2 tianencs d'adopció: Maria Dolors Sàrries i Jordi Fernando. El nom de l'editorial sorgeix de la seva passió per Grècia i per un símbol, els penyasegats i monestirs de Meteora que són Patrimoni Mundial de la Unesco. Una paraula que significa suspesos en l'aire. La seva trajectòria els avala: valentia, criteri, gust pels títols, apostant per grans noms i autors novells, referents per moltes petites editorials, teixint l'amistat i aportant obres ben editades.

Amb tots dos parlem del poc reconegut ofici de ser editor: correcció de textos, promoció a les xarxes, millorar un original, anar a fires, fer prescripció a llibreries i mitjans de comunicació, presentacions, fires...També han patit crisis econòmiques i logístiques molt brutals i inesperades. Tenen un Club de Lectura que engegen el 2006 i encara el mantenen, una bona manera de fidelitzar lectors.

Els seus autors es divideixen en tres grans blocs: els que no hi són, els que tenen obra consolidada o els que els varen publicar el primer llibre i els varen donar a conèixer. Una dedicació absoluta a la tasca d'editors i un estudi pormenoritzat de cadascuna de les obres que han publicat. Són 22 anys de lluita, d'esforços constants, de satisfaccions i disgustos que hi són. Un editor no és només algú que publica un llibre, sinó un professional que el converteix en un objecte atractiu pel lector, el difon i el fa arribar al públic perquè creu en ell. Publicar va molt més enllà de fer públic un text.

I la reflexió inicial sobre el Premi Menina 2022 atorgat a l'advocada penalista Carla Vall, especialitzada en la defensa de víctimes de violència masclista, violència sexual i vicària. Un premi del que parlem perquè avui és 25 de novembre, Dia contra la Violència contra les dones.

Gaudiu!!!!!