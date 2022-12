55:25

Avui ens centrem amb una de les grans novel·les del s.XX de la literatura escandinava. El Palau de Gel de Tarjei Vesaas, amb una magnífica traducció de Blanca Busquets, editat per Nits Blanques. En parlem amb la seva editora, Mónica Batet. Un autor que va escriure aquest llibre amb 60 anys i on aconsegueix descriure els sentiments i pensaments de dues nenes d'11 anys que es coneixen.

L'atemporalitat de la narració i la singularitat de la veu narrativa l'han convertit en universal i del tot contemporània. Partim de la història de l'Unn que fa poc que ha arribat a una nova escola. Una de les seves companyes de classe, la Siss, n'intueix una sèrie de secrets i de misteris. Una tarda l'Unn convida la Siss a jugar a casa seva. És tardor i la nit i el fred defineixen el paisatge. Després d'aquella primera tarda juntes, la Siss voldria que l'amistat durés per sempre....però no serà així, l'Unn no assisteix a classe ni el matí següent ni cap altre. Comencen les especulacions sobre la seva desaparició i el Palau de Gel, creat pel vent i el fred a la zona del riu, esdevé una possibilitat del que ha passat.

Amb el Palau de Gel el 1964, Tarjei Vesaas es converteix en el primer noruec a guanyar el Premi de Literatura del Consell Nòrdic i els seus llibres han estat traduïts a més de 28 llengües i ara el trobem en català. Un gènere que utilitza la imaginació i veu del neo fantàstic com Borges, Cortázar o García Márquez.

Una novel·la on hi ha fred, gel, neu molt ben ambientada però també sentiments com la incertesa, l'amistat, la innocència i les promeses. Els secrets i sobretot allò que no s'explica també tenen molta importància a la narració. I també la semblança física entre les dues nenes i el fet que estan soles. Descobrirem que allò desconegut és també emocionant. La captivació pels misteris i la simbologia d'elements com el mirall.

I la reflexió inicial on reivindiquem a les modistes, unes dones oblidades a través del llibre de la periodista Leticia García, Batallón de Modistillas, un repàs a totes aquelles dones que varen carregar el pes de la indústria des dels tallers. Aprofundim sobre la moda, el gènere i la classe per rescatar històries silenciades de dones que han transformat la indústria de l'estil des de fa més d'un segle i que ho han fet en condicions precàries i uns sous molt baixos.

Gaudiu!!!!!