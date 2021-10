56:24

Entrevista a Fernando Marías autor de Arde este libro, publicat a l'editorial Al Revés. Un llibre molt personal on es despulla i rememora una baixada als inferns del alcohol. Una història d'amor, de mort i de desarralament que comença al Madrid dels 80 amb la movida. Un recorregut pels records enganxats a l'anima. Un llibre estrany, obscur, complex i autobiogràfic que es un homenatge a Verónica, la seva parella durant més de 20 anys. Un relat meravellosament escrit que parla de tabús com la beguda, els manicomis o la soledat i la vellesa.



Al programa també entrevisten a Àlex Martín Escribà i Max Besora per Somia Philip Marlowe amb xais elèctrics, la 1a antologia catalana que hibrida ciència ficció i trama negra. Es tracta d'un conjunt d'11 relats en clau futurista que es converteixen en distopies no tant allunyades de la realitat. Max Besora és autor d'un dels relats i s'ha encarregat de les il·lustracions. Al costat d'ell sospitosos habituals com Andreu Martín, salvador Macià,Marc Pastor,Jordi Copca, Lloret o Anna Maria Vilallonga.