55:21

Per Sant Joan ens dediquem a recórrer territori per parlar d'una història d'amor, de passió pels llibres i de refugis de persones. Parlem de les llibreries.

Avui diada de Revetlla de Sant Joan, ens dediquem a recórrer territori per parlar d'una història d'amor, de passió pels llibres i de refugis de persones. Parlem de les llibreries i comencem a Tarragona on la Llibreria La Capona tanca el proper 30 de juny. En parlem amb un dels seus responsables, Ricard Espinosa, que mostra una passió desbordant per la seva feina. Un llibre és un mirall i una casa i les llibreries un patrimoni que cal cuidar. Els responsables de La Capona han decidit tancar després d'un llarg procés de reflexió, han decidit que toca jubilar-se després de més de 50 anys de vida laboral.

Varen obrir fa 25 anys al Carrer Gasòmetre i eren Josep "Pito" Rovira, Ricard i Pau Espinosa. Una aposta valenta i arriscada perquè hi havia crisi en el sector de la distribució i venda de llibres. Ricard Espinosa provenia del sector llibreter i en 25 anys s'han convertit en una eina de cultura, progrés i dinamització ciutadana. Un nucli dur de clients fidels no han dubtat en visitar aquests dies La Capona per comprar un llibre, consultar o deixar-se prescriure. Encara hi sou a temps!!!

I marxem cap a LLeida on conversem amb la Estefania Reñé, propietària de la Llibreria La Sabateria. Ubicada al Carrer La Palma, al cor històric de Lledia, un lloc petit, de 40 metres quadrats amb una història al darrera. El 2017 va inaugurar aquesta llibreria de 2a mà al centre històric com a homenatge als petits comerços de tota la vida. Una llibreria amb mobles antics, una cadira enganxada al sostre i una decoració que li ha valgut entrar al Top 10 d'un ranking internacional de Llibreries. Estefania Reñé defensa que els llibres tenen moltes vides i que se'ls ha de donar una oportunitat.

I no ens movem de Lleida perquè en ple Covid, en Jordi Souto va decidir obrir la Llibreria La Fatal, un projecte de dos germans que va coincidir en el temps amb un altre projecte, La Irreductible. Situada al centre de Lleida van obrir el març de 2021 i s'ha convertit en un espai cultural que fuig de l'elitisme. Tenen un pati i una sala per a actes culturals, no només venen i prescriuen llibres. El seu objectiu és fer de dinamitzadors culturals, una llibreria dedicada a la lectura i el pensament que té un espai privilegiat per la poesia i una llibreria infantil amb nom propi, La Fataleta.