Llibres, píxels i valors

55:04

Avui ens centrem en parlar de la contradicció humana i de les dificultats de sobreviure a una parella en crisi. L'autora d'Amor en Cas d'Emergència i La Vall del Mulde, Daniela Krien ens transporta a la intimitat d'una parella, ens convertim com a lectors en testimonis d'un incendi sense foc, fet de retrets i silencis, però també d'una secreta esperança de salvació. En parlem amb l'editor de Més Llibres, Jordi Martin Lloret qui publica L'Incendi de Daniela Krien.

Ens situem en un incendi real que destrueix una cabana que una parella havien llogat per passar l'estiu als Alps d'Ammergau, a l'Alta Baviera. Ells són la Rahel i en Peter i l'incendi els farà canviar de plans. La trucada de la Ruth, una vella amiga de la mare de la Rahel sembla molt oportuna: necessita algú que li cuidi la casa i els animals mentre ella i el seu marit són fora per un problema de salut. La Rahel veurà el seu problema solucionat, una intendència menys, però no li consulta al Peter. S'hi estaran tres setmanes, en una casa aïllada, on haurà de decidir si paga la pena salvar una relació que fa temps que agonitza.

Una novel·la que transcorre com una alegoria, molt simbòlica, que recorda les dues Alemanyes de després de la caiguda del Mur de Berlín. De les relacions entre mares i fills i els pares desconeguts. La Rahel és psicòloga i en Peter professor d'universitat. Malgrat els silencis i la distancia de la parella, hi ha respecte entre ells. La portada la signa en Pep Boatella i veiem una parella de cara a la casa de vacances i una columna de foc que sobresurt dels seus caps. La seva relació està tocada, són cínics un amb l'altra i hi ha una manca de relacions sexuals. El temps a la casa de la muntanya de la Ruth els servirà per descobrir el seu passat, en el que s'han convertit i el que els queda per solucionar a les seves vides.

Els seus fills són la Selma, una persona conflictiva, dramàtica, depenent, mentre que el Simon és independent i va a la seva. La relació amb els seus fills és una altre de les temàtiques de la novela de Daniela Krien. Viuen sota el mateix sostre però estan a quilòmetres de distància. Per curar les ferides i el ressentiment decideixen donar-se temps a una casa de camp solitària. Uns vells amics de la família, els ofereixen una taula de salvació: una casa-granja al nord del país, el seu propi projecte de vida. Daniela Krien deixa un bri d'especrança per aquells que encara creuen que l'amor ho pot tot.

I a la reflexió inicial parlem de Leonora Carrington. La pintora surrealista que va ser maga, bruixa i pionera de l'ecofeminisme. La seva fama d'enigmàtica no va ser una pose "sóc tan misteriosa per a mi mateixa com pels altres". Imprevisible, inaudita i amb una curiositat insaciable, els que varen conèixer estaven convençuts que era d'un altre món. Entre l'avorriment al que semblava predestinada per la família, Leonora Carrington va escollir la fantasia, l'aventura i la desobediència.

Gaudiu!!!!!