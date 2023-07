Llibres, píxels i valors

55:36

Avui us volem acostar una novel·la sobre el cant a la llibertat, la de ment i la d'acció a través d'un viatge distòpic a una realitat que no ens queda molt llunyana. Una novel·la titulada Encara maten els cavalls i editada a La Campana que ha creat Anna Maria Villalonga. Estem a finals dels s. XXI i el món està en reconstrucció després de la situació límit a la que l'ha portat l'ésser humà. Però hi ha un seguit de gent, els No Ningú, que són com autòmats, com robots o com éssers primitius que han tornat a les cavernes. Les coses bàsiques: menjar, beure, dormir. I dos protagonistes L'Aura i el Víctor que són dos desnonats socials i hauran de viure al límit per tirar endavant.

Una novel·la que reflexiona sobre la condició humana en clau futurista. Quin sentit té voler viure en un món on no hi ha cap tipus d'esperança? Hi ha multitud de gent, els No Ningú, descendents de les classes més desafavorides, que encara viuen al marge de la societat. Hi ha distopia però també molt poètica i molta crítica social al poder. Els No Ningú que remeten a Los Nadie d'Eduardo Galeano es veuen abocats a malviure i a buscar diàriament aixopluc en una ciutat que ha patit tres pandèmies globals. Ens situem a finals del s.XXI.

La infància robada del Víctor, el patiment de l'Aura i els dos diferents punts de vista a l'hora d'encarar el món. Ella té esperança, s'estima la vida malgrat tot i en Víctor només pensa en la mort que l'alliberarà. Un bon dia la temptació de participar a una juguesca a canvi de cobrir les seves necessitats bàsiques: menjar, dutxa i llit. Tots dos acceptaran sense saber les conseqüències de la seva aposta.

La trama l'aniran narrant el Víctor i l'Aura, les seves reflexions, els seus punts de vista, la manera diferent d'enfrontar-se al temps que els ha tocat viure. Són antagonistes però lliure, no tenen prejudicis, tot i que la seva mentalitat és diferent. La novel·la d'Anna Maria Villalonga és un homenatge a l'hora d'Horace McCoy, Oi que maten els cavalls? de la que Sydney Pollack en va fer la pel·lícula de 1969, Danzad, Danzad malditos. El més difícil va ser subtituir la marató de ball de l'original. Aura i Víctor es veuran empesos a lluitar com a part d'un espectacle que s'assembla a un circ romà o als esports de combat per tal de seguir vius. La passió per la lectura i la intel·ligència també hi són molt presents, així com la llibertat de ment i d'acció.

Una gran novel·la

Gaudiu!!!!