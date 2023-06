55:19

Avui us volem acostar una nova aventura escrita pel Mosso d'Esquadra i escriptor, Rafa Melero. Ens torna a sorprendre a Dragones de Papel on continua la saga de l'enigmàtic sargent Xavi Masip que amb Ful va aconseguir guanyar el 1r Premi de Novel·la Cartagena Negra. Xavi Masip no està passant el seu millor moment perquè està apartat del cos i sent investigat pel Departament d'Afers Interns després d'una polèmica intervenció policial. Haurà de compartir investigació sobre un assassí en sèrie i psicòpata amb Cristina Espejel, una mossa d'esquadra que ha passat per un procés de reassignació sexual.

Tots dos tenen històries personals complexes però uniran les seves forces per trobar aquest psicòpata que mata dones que treballen oferint sexe per internet i que deixa la seva signatura en format d'origamis japonesos amb la figura de dracs. Una investigació entre Barcelona i Cadaqués que analitza les ombres del negoci sexual online i un assassí amagat entre les pàgines d'internet que porta a terme una venjança.

Un altre dels punts que treballa Rafa Melero a Dragones de Papel és la importància dels procediments policials en una investigació criminal. Els tempos, el treball en equip, la relació entre els diferents estaments del cos i amb els jutges o forenses. Un primer assassinat a l'Avinguda Pedralbes de Barcelona on es descobreix una mà d'un cadàver envoltat de plàstics i la primera víctima, Clarise, a la que li han tret un tros de pell que apareix en una bossa transparent acompanyada d'una figura de drac feta amb paper. El segon cadàver, de la Míriam, apareix a Cadaqués, una víctima que serà més personal. La seva història i el seu passat seran bàsics per descobrir com ha acabat dedicant-se al negoci de sexe per internet i el perquè de la seva mort.

Els secrets familiars són molt importants en aquesta ficció de Dragones de Papel i el modus operandi del psicòpata que assassina a les noies. La confiança que estableix el sergent Masip amb el seu amic és clau perquè la investigació avanci i es solucioni el seu problema amb Afers Interns. El sisè sentit del sergent Masip també serà important per descobrir qui ha assassinat a les noies.

