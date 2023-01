56:55

Avui ens centrem en una novel·la coral amb banda sonora titulada Cerveza Mexicana i escrita per Susana Hernández. Va guanyar el 1r Premio de Novela Ciudad de Lebrija i està editada a Extravertida. Retrata els problemes de la societat actual, intimitat, amors, desamors, amistat i angoixes de persones de carns i ossos. És la història d'un grup d'amics Nacho, Alba, Alí, Sara i Aitana i les seves interrelacions al llarg del temps. Tots ells s'acostem als 40 anys i han d'aprendre a batallar amb el dolor, la pèrdua, les addiccions i el desamor en la Barcelona actual. També es parla de racisme, de gentrificació, de malaltia mental i d'un crisol de sentimes, sensacions i valors amb els que tots ens podem sentir identificats.

Amb una prosa elèctrica anem descobrim com Nacho intenta lluitar per tancar la ferida d'haver perdut un fill abans de néixer i sobretot recuperar la seva dona, Sara, que ha desertat de la vida. Ell espera trencar el silenci i recuperar l'equilibri i la felicitat que tenia. No ho tindrà fàcil, tot i que trobarà en Cata, una malalta terminal, un objectiu de vida. Alba està cansada del seu marit ric, de la comoditat, insatisfacció i apatia de la seva vida i amb alegria decideix encarar la seva solteria, tot i que retrobar-se amb Alí li capgirarà el seu món de no lligams i no implicació sentimental. Aitana és una infermera separada amb un fill de 20 anys, Diego que es trobarà amb la Miren, cinc lletres aparentment inofensives que poden posar potes enlaire la seva vida i dificultar la seva relació maternofilial.

Els somnis, les promeses, el passat i el futur s'entrellacen en una trama addictiva perquè parla de problemes universals que ens toquen la fibra.

I la reflexió inicial parlem de Filippo Bernardini que ha admès que va robar manuscrits de més de 1.000 obres literàries. Entre els autors afectats hi ha Margaret Atwood, Sally Rooney o Ian McEwan. El fet de treballar a Simon & Schuster propiciava que tingués informació privilegiada sobre la indústria editorial. I també reflexionem sobre Eloy Fernández Porta que a Los Brotes Negros. En los picos de la ansiedad explica la terrible baixada a l'infern de la malaltia mental on descriu símptomes, pors, records, tractaments farmacològics i la poca empatia del sistema productiu i social.

Gaudiu!!!!!