54:41

Avui ens centrem amb una novel·la gràfica que reinvindiquem des del programa. Es tracta de Dragman, de Steven Appleby amb aquarel·les de Nicola Sherring i traducció de Núria Molines Galarza publicat a l'editorial Finestres Còmic. Coneixem a August Crimp que li encanta portar roba de dona. Quan ho fa, vola, com un superheroi. En un Londres saturat de justiciers emmascarats es converteix en Dragman. Per desgràcia, presa de la desaprovació dels seus companys i de l'angoixa de ser descobert per la seva dona Mary, renuncia a la seva vertadera vocació.

La malversació de l'empresa Boira Negra que redimeix ànimes, les compra i ven a un preu baix i les accions d'un assassí de noies trans obliguen a Dragman a tornar al servei i aquesta vegada haurà d'arriba al final. En parlem amb l'editora de Finestres Còmic, Montserrat Terrones.

No tots els superherois porten capa, alguns prefereixen els vestits com August Crimp que es converteix en Dragman. Un personatge inspirat en el passat del seu autor, el britànic Steven Appleby. En la seva primera novel·la gràfica, ens aporta humor, suspens i ironia britànica per a tocar temes complicats. L'autor que va començar com a dibuixant de premsa, ens presenta a un home que descobreix que té el poder de volar quan es vesteix de dona i a més li encanta fer-ho. Avergonyit per la seva passió secreta, August deixarà de costat els vestits i es decideix a portar una vida de pare corrent. Una jove veïna li demanarà ajuda per recuperar les ànimes dels seus pares i treurà les mitges i el pintallavis i tornarà a la feina.

I la reflexió inicial parlem de la reivindicació de la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen per crear el Centre Nacional de Fotografia. Més de 200 professionals de la imatge es varen unir a la ciutat de Soria, on hi haurà la futura seu. El gremi porta reclamant aquest centre des de fa més de 40 anys. El Centre Nacional de Fotografia ha de ser una institució capaç de protegir el patrimoni, d'expandir la cultura visual i de donar suport a la nova creació cultural contemporània. La fotografia és un llenguatge viu.

Gaudiu!!!!!