Entrevistem a la traductora Laia Malo, que ens porta El Bosc de la Nit de Djuna Barnes, una novel·la publicada el 1936, plenament actual pels temes que ens planteja. Són personatges amb llums i ombres que viuen als marges, pàries de les seves vides. El context és important perquè es desenvolupa al París dels anys 20 on els protagonistes viuen en un ambient propi de la bohèmia o l'aristocràcia decadent. La figura central, al voltant de la que conflueixen la resta de personatges, és la jove i promiscua Robin Vote, un ésser lliure que busca la foscor i que no pot deixar la vida nocturna i depravada.

El fals baró vienès Felix Volkbein troba en Robin un mitjà per perpetuar el seu llinatge. Nora Flood es rendeix a la passió amorosa per Robin, que sap d'entrada que és una condemna. I al vèrtex del triangle passional hi trobem la Jenny Petherbridge, una pèrfida dona que atraurà a la jove Robin a la seva vida. Un dels personatges més interessant de El Bosc de la Nit és el doctor Matthew O'Connor, un personatge extravagant de vida solitària que és capaç d'expressar a través de la seva veu, dels seus interminables monòlegs i dels sentiments complexos dels seus companys.

El Bosc de la Nit aborda la homosexualitat, la transexualitat, les contradiccions dels humans, la dificultat de sobreviure a l'amor i el desamor. Un llibre escrit originalment el 1936 i on l'autor Djuna Barnes mostra el seu pas pel París de les avantguardes, on va coincidir amb els grans escriptors de la generació perduda. L'estil és important, cada frase està plena de bellesa, de metàfores, de mostrar l'horror i la fatalitat dels personatges. No us la perdeu!!!

Entrevistem a l'autora Fernanda García Lao, que publica Sulfuro a l'editorial Candaya. Una lúcida exploració de la fragilitat mental però també una mordaç crítica als esquemes socials convencionals. Hi ha hipocresia i certa perversitat en aquest relat de por i fantasmes. Un text, Sulfuro, que barreja la intensitat poètica i la imaginació desbordada que singularitzen la literatura de Fernanda García Lao. L'argentina és poeta, contista, novel·lista i dramaturga i una veu disruptiva de la narrativa contemporánia.

Narrada en 2a persona, la novel·la travessa hospitals, piscines, autopistes, matrimonis i cementiris amb naturalitat i terror a parts iguals. Reflexions sobre els vincles que hi ha entra la submissió i el seny, la rebel·lia i la bogeria, binomis que tots coneixem.

