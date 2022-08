55:33

Un escriptor polifacètic i autodidacta, que no es mossega la llengua. Ha creat una novel·la commovedora i trepidant, difícil d'oblidar sobre el perdó i la redempció de víctimes i botxins. Sembla que els dos nous veïns de Nido Cuervo, una traductora i un corredor d'assegurances retirat, s'instal·len en cases veïnes per casualitat. Res indica que quan tanquen les seves portes, a tots dos retornen els fantasmes d'un temps passat que varen compartir, quan el destí dels dos es varen creuar amb la recent història d'Espanya.

Teniu entre mans un thriller addictiu on els personatges amagats del seu passat, tornen a sentir culpa i vergonya, ganes de no ser qui són, de no haver fet el que havien fet. Los Nombres Prestados és un puzzle psicològic, amb molta violència estructural, que ens mostra a un Alexis Ravelo ple d'enginy i habilitat narrativa. Es tracta d'una alegoria social, de les conseqüències de la violència terrorista, el dolor sempre provoca més dolor, però els personatges no saben si es podran redimir, si es podran alliberar del sentiment de culpa. Res borra la sang, res borra el pecat. El passat sempre et persegueix i és molt difícil fugir d'ell.