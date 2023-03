Lletra lligada

59:01

Parlem d'educació amb Pep Planell, autor de "Superpapa", on dona consells a altres homes que estan criant, i dediquem El Cercle a l'Autisme

El Pep Planell diu que la seva filla va caure a la seva vida com "una bomba súper xula", que es va sumar a la crisi dels 40. Per tant, va ser un inici de criança ple de reptes i de transformació. De fet, assegura que segueix modelant-se i aprenent cada dia, sobretot de les seves filles. Assegura que ser pare t'obliga a qüestionar-te moltes creences i, ara que el coneix d'a prop, enveja el món dels infants. Tot i així, té clar que a casa qui posa les normes són els adults. Defensa un model d'educació en el que els pares i les mares manen i els fills/es obeeixen. Hi ha una relació jeràrquica, però des de l'amor i el respecte, i lluny de la forma d'educar de la generació del seu pare. Recomana que les normes quedin clares des de que les criatures són ben petites. Ho explica en el llibre que acaba de publicar: "Superpapa. Consells essencials per a pares novells" (Amat editorial).

D'educació també hem xerrat en #ElCercle, dedicat aquest mes al Trastorn de l'Espectre de l'Autisme. La mestra i psicopedagoga Margaret Álvarez ens ha visitat acompanyada de l'Aïda Bisbal, terapeuta especialista en TEA. Durant alguns anys va ser vetlladora escolar i ara es dedica a donar suport a les famílies que tenen infants amb autisme. Juntes han explicat què suposa tenir un trastorn d'aquestes característiques, com afecta a la convivència familiar i a la de l'aula, i ens han donat recursos per aprendre a acompanyar millor, tant al nen/a que té autisme com a les persones que formen part del seu entorn més proper