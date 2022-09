55:21

Ens acompanyen Alba Padró, Consultora Internacional de Lactància, i la poeta Mar Benegas, que ens presenta la col·lecció de contes per a bebès "Mares"

La maternitat és un dels eixos del nostre programa i aquesta temporada volem seguir acompanyant també a aquelles dones que trien donar el pit a les criatures, tot i els reptes personals i socials que suposa. L'Alba Padró, Consultora Internacional de Lactància, ens visitarà un cop al mes per donar-nos recursos, solucionar dubtes i trencar mites sobre la lactància materna. Però, avui, a més a més, ens presenta un manual que ha publicat: "Mucha teta" (editorial Grijalbo). Un manual per quan les coses no surten o no trobem solució a un problema d'alletament que ens angoixa. Des de que ens quedem embarassades fins que decidim deslletar. El fil de la maternitat també ens ha portat fins a la poeta Mar Benegas, que aquest estiu va guanyar el premi Cervantes Chico de literatura infantil i juvenil. Amb l'editorial Combel acaba de publicar una nova col·lecció de contes per a bebès titulada "Mares". Protagonitzada per animals (la mare granota, la mare ossa i la mare ànega, fins ara), cada llibre és una història rimada que parla especialment del vincle entre mares i criatures. La Mar Benegas assegura que la primera rima que escolta un bebè a la panxa de la seva mare és el batec del seu cor