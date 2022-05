02:41

Els habitants dels municipis menys poblats no es resignen a ser deixats de banda per la Catalunya urbana i metropolitana

Amb el debat sobre la conveniència de fer uns Jocs Olímpics el 2030 de rerefons, la localitat de Pinós ha acollit aquest dissabte una trobada de representants del món rural. S'han posat al damunt de la taula velles reivindicacions dels municipis i les comarques menys poblades, i que sovint se senten menystingudes per la Catalunya urbana i metropolitana. Però també s'han fet propostes en clau positiva per garantir un futur que ara per ara les més joves veuen molt negre.