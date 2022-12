54:29

Escribir es rememorar justo aquello que desearímos olvidar a toda costa. Escribir es disfrazar para poder ver su rostro real. Esto es lo que escribe uno de nuestros mejores escritores en la actualidad, José Ovejero.

Quizá para él escribir es sufrir o dejar de hacerlo. En resumen poner palabras al dolor para conseguir poner fin a ese dolor.

También asegura que No soy escritor porque me fascine la literatura sino porque me fascina la realidad. La literatura me sirve para acercarme a ella, sentirla más, enraizarme en territorios sobre los que crecer. La escritura es la forma que tengo de tejer los lazos invisibles a los que no he sabido o podido aferrarme en la realidad.

Abrimos y leemos el nuevo libro de relatos de José Ovejero Mientras estamos muertos.

Les acercamos Somos nosotros los que estamos aquí ahora de Joustin Gaarder.

Presentamos la editorial infantil NubeOcho.

Los oyentes también escribe. Leemos a Susana Gómez Lages y La mirada torcida.

Nuestro @icarobooks nos trae el ensayo El ministerio de la verdad en Capitán Swing y la cuenta @leereslomas