01:02:53

Per recordar els 50 anys de la mort del músic català Pau Casals, convidem el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo a L'Hora Clàssica.

Aquest 2023 es commemoren els 50 anys de la mort del mestre Pau Casals, un dels músics més universals del segle XX. Per això hem convidat el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, a venir a L'Hora Clàssica i explicar-nos totes les activitats que fan. A més, fa uns mesos van renovar completament la casa-museu que hi ha a la platja de Sant Salvador, a El Vendrell, i la visita realment val la pena. Casals és conegut com a violoncelista, però va excel·lir en moltes altres facetes: director d'orquestra, compositor, pedagog... i també defensor de la pau. Al llarg de la seva vida va ser testimoni de les dues guerres mundials i de la Guerra Civil espanyola, que el van marcar profundament. En aquesta entrevista parlem de tot plegat i, de propina, escoltem el compositor alemany Jörg Widmann explicant les Variacions sobre "El cant dels ocells" que ha compost expressament per a l'Orfeó Català.