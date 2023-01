L'hora clàssica

54:49

Ópera sin fronteras és el projecte solidari impulsat per Azorín per portar l'ópera allà on és més necessària

El Paco Azorín és ja un habitual de cases d'òpera com el Liceu, el Real, la Maestranza i molts altres. Les seves posades en escena d'òperes com Tosca o La Traviata han estat molt celebrades, i segueix treballant en òperes del gran repertori, com l'Aïda que es podrà veure al Festival de Peralada.

Paral·lelament, s'ha decidit a impulsar un projecte de cooperació al voltant de l'òpera. S'anomena Ópera sin fronteras i vol dur a terme iniciatives que, mitjançant la música, ajudin a millorar la formació de persones i la cohesió social en comunitats que ho necessiten.

El primer projecte serà a Madagascar, on treballarà amb quatre-cents joves per posar en escena una òpera de nova creació que, si tot va bé, es podrà veure a Madagascar, però també a Espanya. En l'entrevista, parlem també de la seva trajectòria, des dels inicis fins l'actualitat: una oportunitat de conéixer millor com funciona per dins el món de l'òpera!