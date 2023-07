L'hora clàssica

55:40

Repassem l'oferta d'aquests mesos i parlem amb el director del Festival de Música Antiga dels Pirineus

L'estiu és temps per descansar, anar de vacances, baixar el ritme... però també per gaudir de la música en espais en què habitualment no podem fer-ho. Al darrer programa de la temporada, fem un repàs per la programació d'enguany d'alguns dels principals festivals de música clàssica que se celebren a casa nostra i ens fixem en un de concret, el Festival de Música Antigua dels Pirineus, que arriba a la dotzena edició.

El seu director, Josep Maria Dutrèn, ens explica com va sorgir la idea -aparentment, esbojarrada- de portar la música antiga a poblacions pirinenques que, en alguns casos, no arriben ni a la vintena d'habitants. Tota una experiència que no us podeu perdre i que ja es pot gaudir en 40 municipis.