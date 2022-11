56:29

Es compleixen 100 anys de la mort del "pare" de la musicologia espanyola.

Felip Pedrell va ser un compositor, pedagog i, sobre tot, musicòleg que va deixar una empremta decisiva en la manera com mirem el nostre patrimoni musical. Gràcies a ell, coneixem millor músics antics de la talla de Tomás Luís de Victoria, i entre els seus deixebles, directes o indirectes, s'hi compten figures com Albéniz, Granados i Falla. Ara es compleixen cent anys de la seva mort, i és per això que el Museu de la Música l'homenatja dedicant-li una exposició en què es repassa la seva vida i el seu llegat, que arriba fins als nostres dies. A L'Hora Clàssica, Marga Lluch i Pep Gorgori ens proposen repassar aquest llegat i escoltar algunes de les músiques que li devem a qui està considerat com a pare de la musicologia espanyola.