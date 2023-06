L'hora clàssica

57:44

Amb ell descobrirem alguns autors, escoltarem Bach i Gerhard i també parlem de bàsquet

La música és, fonamentalment, una sèrie de sons ordenats, però també és moltes altres coses. En les obres dels grans mestres hi ha molta reflexió, espiritualitat, filosofia, fins i tot misticisme... Són molts nivells de lectura que se superposen i en què podem anar aprofundint de mica en mica. Però podem anar una mica més ràpid si ens dediquem a llegir, per exemple, els llibres d’un musicòleg, filòsof i assagista com el nostre convidat d’avui. En els darrers mesos, l’Oriol Pérez Treviño ha publicat un llibre sobre Bach, un altre sobre Robert Gerhard i nombrosos articles.

En aquest programa parlarem amb ell sobre aquests dos compositors, però de ben segur que ens en descobrirà alguns altres i reflexionarem plegats sobre música, societat, humanitats, religió i, en general, cap a on va la Cultura i cap a on va el món. Bé, i també del TDK Manresa, una de les seves grans passions, sobre el qual també ha escrit...