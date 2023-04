L'hora clàssica

56:29

És contrabaix solista de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i professor del Consevatori del Liceu

Una orquestra la formen moltíssims instruments, i al llarg dels anys els hem anat coneixent una mica millor, parlant amb molts músics que dediquen la seva vida a fer-los sonar. Però, com que són tants, encara ens en falten alguns, i avui ens fixarem en un dels instruments més grans que acostumem a trobar en una orquestra: el contrabaix.

En parlarem amb un convidat de luxe, el contrabaixista Joaquín Arrabal, que és contrabaix solista de l’orquestra del Liceu i professor de contrabaix i música de cambra del conservatori del Liceu. Ell ens explicarà les peculiaritats de l’instrument de corda més greu de l’orquestra, amb un so que no sempre som conscients d’estar escoltant, però que és imprescindible per emocionar-nos.

Al Joaquín el podreu reconéixer fàcilment si un dia aneu a algun concert de l'Orquestra del Liceu: és el contrabaixista que està més a prop del públic, i viu tant la música que, quan toca, ho fa tan apassionadament que sembla que en qualsevol moment s'hagi de posar a ballar.