L'hora clàssica

57:00

Repassem algunes gravacions no tan conegudes de la mítica soprano barcelonina

Victoria de los Ángeles (Barcelona, 1923-2005), soprano del més alt nivell internacional, es va formar al Conservatori del Liceu entre els anys 1940 i 1942, assolint en només tres cursos la titulació que llavors es feia normalment en sis.

Va començar la seva carrera musical amb el grup Ars Musicae, dirigit per Josep M. Lamaña. Després de guanyar un concurs organitzat per Ràdio Barcelona va debutar oficialment el 1944 al Palau de la Música Catalana i al Liceu, l'any següent, amb el paper de Contessa de Le nozze di Figaro. El 1947 va guanyar el primer premi al Concurs Internacional de Cant de Ginebra, el més prestigiós del món en aquell moment.

En els anys posteriors, va debutar a l'Opera de París (amb Faust, de Gounod), al Covent Garden de Londres (amb La bohème, de Puccini) i al Teatro alla Scala de Milà. En aquest programa repassem la seva trajectòria, i aprofitem per escoltar alguns dels seus enregistraments: els més celebrats, però també alguns de menys coneguts i que val la pena tenir presents per recordar-la durant aquest any.