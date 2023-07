53:33

Ángela Fernández, Manu Martín Albo y Yon Gracia arrancamos nuestro segundo día de Las tardes de verano con entusiasmo, mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Empezamos fuerte con Manu y Yon y su mirada salpicada de humor a las noticias. Y según nos acercamos a la hora de la merienda, al menos para los tempraneros, llega algo de picoteo con La Lleldiría, una quesería asentada en un bucólico caserío en Cantabria. Sarah Hart, una de sus productoras, nos lo cuenta todo sobre cómo sus quesos se han puesto de moda y reciben peticiones de los mejores restaurantes. Y, con el estómago ya bien lleno, quienes rondamos ya los cincuenta años bajamos algo de calorías con nuestra colaboradora Helena Burgos: más de uno se cubrirá los ojos con la famosa banda negra para no reconocer que escuchó en algún momento a Take That o a los New Kids on the Block. Aunque fuera para ligarse a aquella adolescente por la que bebían los vientos y a la que le encantaban.