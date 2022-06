Las mañanas de RNE con Pepa Fernández Los encantos del camino navarro 15:54 El Camino de Santiago tiene distintas posibilidad y atraviesa distintas regiones. Entre ellas, Navarra. Un tramo que quizá no es de los más conocidos pero sí de los más bonitos. De todos sus atractivos hablamos con Maitena Ezkutari Artieda, directora general de Turismo, Comercio y Consumo. Más opciones

