Díaz: "A mí me han designado a dedo y eso me pesó"

20:45

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de 'Sumar', Yolanda Díaz, defiende que confirmará su decisión el día 2 porque es a lo que se comprometió desde el primer momento. Díaz ha sido clara sobre la designación que, en su día, hizo Pablo Iglesias al dimitir: “A mí me han designado a dedo y yo soy una demócrata y creo que los liderazgos los decide la ciudadanía”, ha indicado en Las Mañanas de RNE, aunque aclara que esto no ha sido un obstáculo y que ella ha cumplido con su mandato como vicepresidenta: “Estoy siendo muy clara. Me ha pesado porque yo soy una demócrata (...) Me pesó, lo acepté y cumplo con lo que tengo que hacer". Asimismo, asegura que lleva en conversaciones con Podemos desde enero y subraya: “Si lo que nos une es el proyecto de país, no hay nada que justifique el no caminar juntas”.