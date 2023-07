10:41

PP y Vox continúan con las negociaciones para el Gobierno de Murcia. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha confesado en Las Mañanas de RNE que ellos siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP e insiste que “la gran pregunta” es “por qué desde Génova no quieren que esa alternativa se materialice en una forma de gobierno.” Recalca que en 2019 López Miras traicionó la confianza de Vox y que “ahora ha de haber algunas garantías” entre ellas, estar en el Gobierno regional. No entiende que Génova esté más pendientes de tacticimos de cara al 23J y que “utilicen a Murcia como un laboratorio de pruebas.” Sobre si Vox se abstendría si el PP sumase más que las izquierdas, Garriga ha respondido que es “un insulto a los electores y si uno no tiene mayoría absoluta, no gobierna” porque, asegura, “vamos a hacer valer los votos de los españoles y no nos basta con echar a Sánchez.”