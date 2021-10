26:16

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso, pide la dimisión inmediata del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska quien, dice, ha estado días señalándoles por un caso que ha resultado ser falso: “No entiendo qué espera para presentar su dimisión después de las cosas que ha dicho de VOX (…) Hay mucha gente que ha quedado retratada”. Espinosa añade que, a partir de ahora, su partido denunciará a todos aquellos que los relacionen con actos violentos: “Cualquier persona, sea un tuitero o un periodista, se las tendrá que ver con la justicia”. Defiende que “la mitad de España, que no es de izquierdas ni separatista, no tiene derecho a tener opinión”. Según Espinosa de los Monteros, VOX está en contra de todo tipo de violencia y en contra de lo que define como el “consenso progre de lobbys feministas o de izquierdas”. VOX cree que esta no es la semana para que el Gobierno convoque a la comisión contra los delitos de odio y habla de continua “banalización”. Está convencido de que en breve habrá acuerdo entre PP y PSOE sobre el CGPJ: “Llevan 40 años repartiéndose el bacalao”. Sobre el proyecto frustrado de ampliación del Prat dice que demuestra que el Gobierno se pliega a las peticiones de los separatistas catalanes: “No obedece a ningún criterio técnico, sino político”.