"No es competencia de UE la organización judicial de España"

17:12

En Las Mañanas de RNE, Jorge Buxadé, vicesecretario de Acción Política de Vox y jefe de la delegación del partido en Bruselas, ha confesado que cree que la visita de Reynders no procede si es para mediar la renovación del CGPJ y considera que “igual que decimos que no queremos que los partidos controlen el CGPJ, tampoco queremos que venga un comisario de Bruselas a decir cómo tenemos que operar los españoles”, y que no es competencia de la UE. Además añade que el comisario dice lo mismo que Vox, que los jueces tienen que elegir a los magistrados.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña pende de un hilo. Pere Aragonès ha destituido a su número dos, Jordi Puigneró y sobre esta crisis política, Buxadé considera que Cataluña lleva diez años en “las reyertas y navajazos internos entre las propias organizaciones separatistas y que la situación de Cataluña es, posiblemente, la peor de todas las tierras de España.”

En relación con la reunión entre Abascal y Feijóo, explica que fue “una amable reunión que entra dentro de la normal relación que debería haber entre dos partidos.” Y sobre la situación dentro de Vox, ha aclarado que están convencidos de que el partido está “en franco crecimiento” y sobre Macarena Olona insiste en que ese asunto ya está cerrado y no hay novedad.