El cambio climático genera cada vez más problemas de salud y esto se traduce en un aumento de la mortalidad. Estamos cada vez más expuestos a enfermedades infecciosas y el Dr. José María Molero, portavoz del Grupo de Infecciosas de la SemFyc, confirma, en Las Mañanas de RNE, que hay virus que están incrementando un poco su nivel y “estamos en tasas bastantes más altas a las que son habituales en esta época.” Aclara que la gripe está presente todo el año, pero que los casos se están adelantando y asegura que estamos teniendo en octubre la tasa de incendia que solemos tener en diciembre. Esto se debe porque “estamos disminuyendo las medidas de prevención que estamos utilizando”, y que “hemos pasado dos años en las que no ha circulado prácticamente los virus de la gripe” y que por ello, la población más vulnerable está más predispuesta a infectarse que otros años. Sobre la mascarilla, insiste en que es “una medida que no va a asociada solo al coronavirus y que es eficaz, por tanto, recomienda ponérsela en épocas de mayor contagio y no quitarla del transporte público. En relación con los ingresos en hospitales, el Dr. José María Molero asegura que hay un aumento, pero no hay sobrecarga.