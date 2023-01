13:09

Los casos de COVID-19 vuelven a dispararse especialmente en países como China y Estados Unidos donde han aparecido dos nuevas variantes predominantes de ómicron: la B.F.7 y la XBB.1.5, conocida como 'Kraken'. En Las Mañanas de RNE analizamos esta realidad con Helena Legido-Quigley, experta en sistemas de salud, profesora de Salud Pública en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres y en la Universidad Nacional de Singapur. Legido-Quigley considera que "no tenemos que ser alarmistas en Europa, pero sí estar vigilantes" e insistir en la dosis de recuerdo y las tareas de prevención como las mascarillas y asegura que esta variante sí es muy preocupante para China. Recalca que el principal problema es que “no sabemos la situación actual en China y “no tenemos información suficiente, sobre todo del número de muertes o del número de hospitalizaciones.” La doctora asegura que no le gusta “las nomenclaturas de las variantes (Kraken) porque ayudan a que haya más alarmismo.”