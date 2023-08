17:28

"El PP se ha encontrado en la más absoluta de las soledades cuando descubre que ha vinculado su futuro a Vox. Eso lo tienen que pagar", expresa Guillermo Fernández Vara, vicepresidente segundo del Senado, en Las Mañanas de RNE. Vara recrimina que el PP está defendiendo el transfuguismo y pide que no jueguen con la buena voluntad de la gente y que asuman sus consecuencias.

Sobre que Feijóo incluirá a Junts en su ronda de contactos formales, el secretario general del PSOE de Extremadura dice que "si no fuese por lo grave que es, parece una broma". "Es increíble que sean capaces en tan poco tiempo de decir que tienen que hablar con los que, según ellos, van a romper España", expresa. Respecto a una posible amnistía, Vara considera que, si cabe dentro de la Constitución, se puede hablar. "El problema de convivencia territorial es un problema de fondo en España que se resuelve dialogando", defiende. El PSOE cederá 4 diputados a Junts para que pueda formar grupo propio en el Congreso. "No es la primera vez que ocurre. No me parece mal que haya cuanta más estructuración en la representación de las Cortes a la vista de los resultados", expresa Vara.