UP propone tipificar un nuevo delito en el Código Penal

19:00

En Las Mañanas de RNE hablamos con Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. El impuesto a la banca temporal que anunció Pedro Sánchez, muy aplaudido por Unidas Podemos, está todavía elaborándose, pero el socio de Gobierno ya ha propuesto tipificar un nuevo delito en el Código Penal si la banca intenta trasladar ese gravamen a los ciudadanos."Las grandes empresas operan en sectores estratégicos y esto es un privilegio y un atentado contra el interés general” considera Echenique y explica que por ello, quieren incluir “un nuevo delito sobre que se traslade a los precios una subida impositiva."

En relación con el plan de ahorro energético presentado por Bruselas, desde Unidas Podemos no están de acuerdo con plantear un recorte por igual para todos los países, porque, considera “España ha hecho los deberes y hemos diversificado nuestro consumo de gas y no dependemos del gas ruso, por tanto, podemos no someternos a restricciones obligatorias de consumo de gas.” Y sobre los cambios en el PSOE, Pablo Echenique explica que el rumbo de la legislatura va a depender muchas más “de los contenidos que de las personas que estén en el puente de mandos.”