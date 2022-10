05:50

Rusia sigue golpeando a Ucrania. Al menos una persona ha muerto en un nuevo ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, que alberga la mayor central nuclear de toda Europa. Es el ataque más importante aunque las sirenas antiaéreas están sonando en todo el país. Pedro Pitarch, teniente general retirado, ex jefe del Eurocuerpo y de la Fuerza Terrestre y ex director General de Política de Defensa, ha explicado en Las Mañanas de RNE que estos ataques son una demostración de fuerza de Vladímir Putin y una muestra de que “esto va para largo”. Rusia ha nombrado un nuevo comandante y sobre el relevo de militares, Pitarch asegura que “es una señal de que las cosas no van muy bien” para Putin. En el inicio de la guerra, las tropas rusas estaban en una actitud ofensiva y explica Pitarch que no se plantearon nunca que podían ser contraatacadas y esto, “es un fallo enorme de inteligencia,” insiste.