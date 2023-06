05:15

El 24 de julio de 2013 se produjo el descarrilamiento de un tren Alvia en Santiago de Compostela en el que fallecieron 80 personas. En el juicio que se celebra en estos momentos y que está previsto que finalice el 27 de julio, las partes han realizado sus declaraciones y falta por conocer las conclusiones. Las mañanas de RNE conversa con Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia para conocer cuál es la situación del caso y de las víctimas, al cumplirse 10 años de este suceso: "Se ha demostrado que era evitable ya que los peritos han constatado que no había señalización, no se puede dejar todo en el fallo humano". Sobre la sentencia, indica que es necesaria "una sentencia ejemplar y que la próxima vez los técnicos, antes de firmar, se lo piensen" y añade "tiene que haber una jurisprudencia para que no vuelva a ocurrir".

Domínguez apunta a la responsabilidad de Adif y a una premura por inaugurar, además de a una falta de análisis de riesgos. Una década después del accidente, el portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia indica que se han sentido abandonados por las institucioens y los gobiernos y exige "que se depuren las responsabilidades y algo tan terrible no vuelva a suceder".