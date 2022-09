CC.OO.: "Sin confianza, el teletrabajo no es posible"

El teletrabajo, aunque todavía presente, se ha reducido a apenas un 10% a medida que la gravedad de la pandemia del covid ha ido disminuyendo. Que la actividad no sea susceptible de teletrabajarse, un tejido empresarial de microempresas o el “presentismo y la desconfianza” en los trabajadores, son algunos de los elementos que para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, dan respuesta a la baja tasa de teletrabajo en nuestro país.

Recientemente el Ejecutivo ha acelerado el trabajo de los funcionarios hasta tres días por semana y para Gutiérrez esta implantación, con las condiciones en materia de derechos e igualdad cubiertos, puede resultar muy positiva y un paso hacia esa “fórmula híbrida” a la que, señala, aspiran en general los trabajadores. Aunque, matiza, en el caso de la administración pública no se puede olvidar la importancia de la presencialidad para gestionar ciertos procesos necesarios para los ciudadanos. Considera también que “el teletrabajo no es posible si no hay confianza entre los responsables y los trabajadores” y eso es algo en lo que, a s uparecer, todavía tenemos que trabajar.