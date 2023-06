Steve Pinker: "Si no hay guerras, no se considera noticia"

Hoy se entregan en Bilbao los premios Frontera del Conocimiento que otorga la Fundación BBVA. En Las Mañanas de RNE hablamos con Steven Pinker, escritor canadiense especializado en lenguaje, la mente y el comportamiento humano y Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales. Recibe este premio “por haber llevado a la esfera pública debates relevantes como la función de la racionalidad, el conocimiento científico y los valores del humanismo.” Pinker asegura que “es importante conocer los hechos de nuestros tiempos” y que podemos no ser conscientes de todo lo positivo que pasa “si basamos nuestro punto de vista del mundo en tendencias y en las noticias que salen” porque, asegura, “si no hay guerras, no se considera noticia.”