Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha visitado los estudios de Las mañanas de RNE inmerso en las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ayer concluyeron sin acuerdo y que, según las recientes palabras del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en una entrevista, no tendrán el visto bueno de la CEOE, que se desmarca. Sordo ha confirmado que era algo esperado por los sindicatos, y que, en todo caso, las conversaciones ahora se sitúan entre ellos mismos y el ejecutivo por la cuantía de la subida final, siempre, ha sostenido, con un objetivo, "que el 1 de enero de 2022, el SMI sea de, al menos, 1.000€" y dejando claro que no aceptarían "una subida ridícula". El número uno de CCOO también ha matizado que "no cree" que la falta de acuerdo con los empresarios vaya a tener consecuencias en otras negociaciones a las que ya ha calificado de "muy complicadas". Precisamente, sobre una de ellas, la de la prórroga de los llamados ERTE de la pandemia, ha postado por su renovación "en condiciones similares a las que hemos tenido" y por alargar su duración "mientras haya restricciones a la actividad económica", como las limitaciones a la movilidad que afectan al sector turístico. Sobre otro de los temas de actualidad estos meses, la subida de la factura de la electricidad, el líder de Comisiones ha apostado porque se tomen "medidas de amplio espectro" encaminadas a "cambiar el sistema de asignación de precios que existe en España", y ha calificado de "medida coyuntural" las bajadas de impuestos anunciadas por el Gobierno.