Un 12% de la población en España está sola, pero sin querer estarlo, es la denominada soledad no deseada. En Las Mañanas de RNE hablamos con Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada de la Fundación Once, sobre esta realidad. “La soledad no deseada es fruto del tipo de vida que los países desarrollados sobre todo han establecido de individualismo, que es casi el egoísmo, también, es fruto de una longevidad” y poniendo datos sobre la mesa, Fernández, muestra que hace una década “vivían solas un 10% de la población de los habitantes de España y ahora ya es un 26, 27%.” Asegura que la soledad es un sentimiento subjetivo, pero hay complementos objetivos que conducen a la soledad. Quienes más suelen sufrir este tipo de soledad son las personas mayores y por ello, hablamos también con Andrés Rodríguez, alcalde de Pescueza, en Cáceres, que han creado pequeñas intervenciones urbanísticas para luchar contra la soledad: “facilitando a estas persona los recursos necesarios para que no se sienta nunca sola.”