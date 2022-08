09:08

Las reservas de agua están en su nivel más bajo desde 1995, por debajo del 40%. Y lo peor y más preocupante, es que no hay visos de mejora: va a seguir haciendo mucho calor y no se esperan lluvias importantes a corto y medio plazo. Los cortes y restricciones de agua están cada vez más extendidos, incluso en comunidades poco acostumbradas a la falta de agua como Navarra, el País Vasco o Galicia. En Las mañanas de RNE nos acercamos a la realidad de dos de esos municipios. Ignacio González es concejal de Ribadavia, en Ourense. Allí han decidido restringir el agua de forma muy drástica: No hay suministro desde aproximadamente las 23.00h hasta las 7.00h. Los vecinos, nos cuenta el concejal, no lo están llevando bien; tampoco los turistas, que se multiplican en esta época del año, por lo que el consumo de agua es más elevado. "Es una situación muy complicada", afirma y explica que las soluciones las van "adoptando en función de lo que podemos hacer en cada momento", dependiendo del agua del que dispongan.

En Huelva, al menos una decena de pueblos sufren cortes de agua durante la noche. Entre ellos, Cala. Su alcaldesa, Maite Rodríguez Delgado, nos cuenta que es el tercer verano que sufren estos cortes, pero que este año es el peor. Llevan desde julio con cortes de 9 horas diarias, de lunes a jueves, de 16.00h a 19.00h y de 00.00h a 7.00h. Aunque hay otros 13 municipios en la sierra de Huelva que también están sufriendo esta situación, algunos con cortes de hasta 11 horas. Estos palian la situación con aportaciones de agua con camiones. Afirma que no les ha quedado más remedio que resignarse y adaptarse a estas restricciones y señala que "la solución sería la realización de infraestructura suficiente" para poder gestionar todo el agua que hay en la zona.