Hoy tendrá lugar el segundo encuentro entre Sánchez y Feijóo en el Senado y le hemos preguntado en Las Mañanas de RNE a Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Insiste en que se dará cuando se cumplan las condiciones que han marcado desde el Partido Popular y acusa al Gobierno de estar politizando el organismo al no permitir "que sean los jueces los que elijan a los jueces". Cree, sin embargo, que un modelo en el que "uno habla mucho y el otro solo cinco minutos" no permite que se produzca un gran debate, pero asegura que el líder popular no perderá el tiempo "en insultos", sino que realizará "un diagnóstico de la situación de España desde un punto de vista crítico".

Señala, en materia económica, que el modelo propuesto por el Ejecutivo le resulta "muy similar al de Liz Truss" en Reino Unido e indica que, frente a la propuesta de abaratar los costes energéticos en las comunidades de vecinos, la oposición estudiará al detalle las medidas y expondrán los motivos que les hagan estar de acuerdo o en desacuerdo.