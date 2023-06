09:34

"Un año después siguen habiendo las mismas preguntas sin respuestas", ha indicado en Las Mañanas de RNE la corresponsal de RTVE en Marruecos, Ana Jiménez. Explica que ni el Ministerio del Interior ni ningún otro portavoz ha ofrecido explicaciones sobre lo que pasó y denuncia que no se hayan comunicado los resultados de las autopsias realizadas a los 23 fallecidos, según las cifras marroquíes: "De momento, solo se ha enterrado a uno de esos 23 cadáveres en el cementerio de las afueras de Nador", ha añadido la corresponsal. Jiménez ha contado también que se ha militarizado la zona en la que se produjo el salto, y que se ha ampliado el foso que separa Marruecos de Melilla.

José Bautista, periodista de investigación de la Fundación por Causa y miembro del consorcio de Lighthouse Reports que investigó los hechos del 24J, ha indicado que no se habría tomado ninguna medida para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la vivida entonces, y denuncia que haya "70 familias que todavía están buscando a sus seres queridos" y que no han contado con el apoyo de las autoridades marroquíes o españolas.