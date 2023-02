21:40

"No habrá una rectificación total de los daños caudados hasta que Sánchez no cese a la ministra Irene Montero", ha destacado Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos, en Las Mañanas de RNE, y ha recriminado al Gobierno que no haya contado con su partido para la nueva reforma de la ley. La portavoz ha asegurado que "el renacer del nuevo Ciudadanos va a pasar por las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo”, en las que, dice, esperan ser "decisivos para evitar la fragmentación" en varias comunidades. Ha acusado al Partido Popular de estar “normalizando el transfuguismo”, debido a los cambios de partido de sus integrantes, y aunque considera que Pedro Sánchez es “el peor presidente que ha tenido nuestra democracia”, opina que no es el momento de llevar a cabo una moción de censura: “La alternativa no es un Rajoy 2.0”, ha dicho refiriéndose a Núñez Feijóo, "la alternativa es Ciudadanos", ha remarcado.