“El Govern ya estaba roto, pero ahora han empezado una carrera para saber quién es el culpable”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem en el Parlament, quien señala además que “estamos hablando de una fractura del independentismo, cuando deberíamos hablar de la fractura social”. Denuncia que el problema no es el vicepresident, que fue cesado en la tarde del miércoles, sino que, a su parecer, Junts se preocupa más por el partido que por el país. Y reclama que ahora Cataluña necesita “un gobierno estable”, que no considera que llegue de la unión de Junts y Esquerra: “Nosotros hemos demostrado que no estamos para hacerle fácil la vida al Gobierno, sino para hacerle fácil la vida a la gente”, ha recalcado a su favor.