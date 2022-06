10:31

Carmen Romero, vicepresidenta general adjunta de Diplomacia de la OTAN, se muestra muy satisfecha por el acuerdo alcanzado anoche con Turquia que despeja el camino para la entrada de Suecia y Finlandia. El proceso, añade, será muy rápido, demostrando lo histórico de la decisión. No cree que vaya a provocar una reacción inmediata de Rusia, aunque da por hecho que Putin seguirá intentando seguir con su estrategia de desestabilización, pero " la unidad es tan grande que no habrá una amenaza a Finlandia y Suecia". También Romero cree que esta cumbre será una oportunidad para que la industria de Defensa se refuerce para competir, entre otros, con la industria estadounidense". Defiende que ahora mismo China no está en el centro del debate y descarta que las decisiones de este encuentro vaya a cambiar nada con respecto a Ceuta y Melilla.