La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, asegura que el Gobierno no se cierra a debatir el modelo de elección de los jueces pero añade que el problema ahora no es por qué modelo se apuesta: “El problema es que existe un partido que está boicoteando los cumplimientos constitucionales en relación al Gobierno de los jueces. Están boicoteando el sistema judicial de este país. Hay que activarlo, es un imperativo no legal, sino constitucional”. A la pregunta de por qué no cambiar el modelo, si incluso Bruselas habla de justicia politizada, responde: “Fíjese si está politizada, que tenemos un partido político que está boicoteando. No me gusta la equidistancia. Lo que está sucediendo en España es muy grave. Casado está reventando todos los puentes democráticos e institucionales” En todo caso, insiste en que el Gobierno está “abierto” a valorar un cambio en el sistema si hay una renovación. Rodríguez defiende el papel que está jugando la justicia en la investigación al rey Juan Carlos y ante las críticas de su abogado, asegura: “La fiscalía está haciendo su trabajo”. Su departamento está trabajando para cerrar la reunión de la Mesa de Diálogo con Cataluña y en este aspecto dice que después de los pasos dados por el Gobierno, ahora debe ser la otra parte la que tenga algo que decir. Sobre la presencia del presidente del Gobierno en el encuentro, Rodríguez dice que lo importante “no es la presencia, sino el contenido”. No concreta la fecha pero si asegura que se está trabajando para que sea a final de septiembre. Con respecto al problema de la subida de la luz, Rodríguez confirma que el Gobierno está preparando un “plan de choque” que cambia el mercado energético: “Vamos a incidir en la factura que pagamos. Hablamos mucho del precio del kilowatio, pero tenemos que fijarnos en cómo va aquedar este recibo. Hay medias estructurales que vamos a ver a corto plazo”.