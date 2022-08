01:54

Hoy se cumplen dos años de la marcha de España del rey emérito, que sigue viviendo en Abu Dhabi. Su última y única visita a Sanxenxo fue poco discreta, como hubieran deseado desde Casa Real y el Gobierno. La sobreexposición mediática acabó con unas declaraciones espontáneas de Don Juan Carlos desde su coche en las que afirmaba a los periodistas que no tenía que dar ningún tipo de explicación. En Zarzuela, donde se reunió con su hijo, Felipe VI le habría dicho a su padre que su visita había tenido unas consecuencias no deseadas. Desde entonces no ha vuelto a España y no se sabe cuándo volverá, a pesar de que tenía anunciada otra visita para mediados de julio que finalmente no se ha materializado. Informa Lucía Yeste.