"La resolución del TJE no supone ningún cambio"

05:52

Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha visitado Las Mañanas de RNE para hablar acera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fenoll considera que esta resolución solamente confirma la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y resalta que, a su parecer, “no supone ningún cambio, aunque tiene matices que le pueden servir a la justicia belga para seguir rechazando la euro orden”. Señala que deberíamos ser “prudentes” a la hora de interpretar la resolución, y apunta que se están realizando comentarios “triunfalistas” por ambas partes, que al fin y al cabo no dejan de ser argumentaciones. Señala también que uno de los errores han sido las múltiples “idas y venidas” sucedidas con este caso, y cree que el Tribunal Supremo debe ahora dialogar con la justicia belga “de una forma más ágil y directa”, así como aclarar que no existe “una persecución contra este grupo de personas”.